Governo diz que filas e tempo de espera no aeroporto de Lisboa diminuíram

Depois do reforço de 80 polícias, colocados no aeroporto de Lisboa para assegurar o controlo de fronteiras, o MAI referiu, em resposta escrita à Lusa, que se verifica "de um modo geral, uma redução das filas e tempos de espera".

"Está a ser mantido um acompanhamento permanente da situação no Aeroporto de Lisboa", referiu ainda o ministério tutelado por Maria Lúcia Amaral, acrescentando que o reforço de 80 agentes serve "para responder ao aumento da afluência na quadra festiva", que inclui Natal e Ano Novo.

A propósito da situação no aeroporto de Lisboa, que nas últimas semanas registou constrangimentos, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna disse, também hoje, que estão, neste momento, "todas as `boxes` em permanência com agentes da PSP e da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras".

Paulo Simões Ribeiro indicou que o novo sistema de controlo de passageiros que chegam de países fora do espaço Schengen e a chegada de pessoas que vêm para Portugal para passar o Natal provocam "constrangimentos acrescidos".

Ainda sobre o novo sistema, o secretário de Estado explicou que o mesmo está a funcionar e que "tem provocado constrangimentos em Portugal, mas também noutros países do espaço Schengen, porque é um sistema que está a entrar e as pessoas estão a habituar-se ao sistema e terá ainda algum desenvolvimento a ser feito".

Desde 10 de dezembro que está a decorrer a segunda fase com a recolha de dados biométricos, que consiste na obtenção de fotografia e impressões digitais do passageiro, o que tem complicado ainda mais a situação.

No parlamento, onde foi ouvida sobre as longas filas no controlo de fronteiras nos aeroportos portugueses, as medidas adotadas e os prazos previstos para a sua resolução, a ministra disse também que neste momento estão afetos ao aeroporto Humberto Delgado 236 agentes da PSP e as necessidades são 270.