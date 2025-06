Governo diz que "nenhum aluno será prejudicado" pelos problemas técnicos em prova do 9.º ano

Num comunicado enviado à agência Lusa, o ministro explicou que "alguns agrupamentos escolares reportaram ao Júri Nacional de Exames (JNE) problemas técnicos com o item 2 da prova", embora não tenha especificado quais, adiantando apenas que foi "um problema circunscrito que não afetou os alunos de forma generalizada".

Fernando Alexandre adianta ainda que os alunos que se depararam com este problema técnico na plataforma digital "estavam em turmas onde a grande maioria não teve problema", acrescentando que o item da prova em questão dizia respeito a "uma associação de três elementos de uma coluna com elementos de uma segunda coluna".

"Alguns alunos reportaram que surgia uma mensagem de erro quando estavam a fazer a segunda associação", informa o comunicado, acrescentando que "nenhum aluno será prejudicado na sua avaliação por causa deste constrangimento na plataforma".

Os alunos do 9.º ano realizaram hoje a primeira das duas provas finais do ensino básico, mas a avaliação foi dificultada por várias falhas na plataforma digital utilizada, segundo relatos das escolas.

"Houve bastantes problemas", resumiu o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), em declarações à agência Lusa, relatando que as falhas estiveram, sobretudo, relacionadas com a plataforma utilizada para realizar as provas.

De acordo com Manuel Pereira, durante os dois turnos em que se realizaram hoje as provas de Matemática - o primeiro às 09:30 e o segundo às 12:00 - o programa bloqueou várias vezes, houve casos em que foi necessário reiniciar, noutros a página da prova fechava ou o menu das perguntas desaparecia.

"A minha escola tem um bom sistema informático, muito boa rede e mesmo assim foi muito trabalho para todos", refere o diretor do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, em Cinfães, sublinhando que todo o pessoal docente foi mobilizado para apoiar durante a realização das provas finais do 3.º ciclo.

Depois de, no ano passado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) ter decidido manter o formato em papel por considerar que a equipa ministerial anterior, liderada por João Costa, não assegurou as condições necessárias, é a primeira vez que as provas do 9.º ano são feitas em formato digital.

Em fevereiro, os alunos realizaram provas-ensaio para testar o formato digital, identificar problemas e preparar as escolas para a avaliação oficial.

Na semana passada, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, considerou que as escolas tudo fizeram para estar preparadas, mas hoje a principal falha partiu dos serviços do MECI.