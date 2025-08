Governo diz que relatório sobre INEM reforça necessidade de refundar instituto

Em comunicado, o Ministério da Saúde lembra que o relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) diz respeito ao funcionamento do INEM no quadriénio 2021/2024 e é relativo a uma inspeção solicitada pela ministra da Saúde e determinada pelo Governo no passado mês de janeiro.

O relatório, divulgado pelo jornal Público, refere que o INEM falhou na fiscalização de horas de voo dos helicópteros e que o Estado arrisca pagar mais.

A auditoria, que abrangeu o período da presidência de Luís Meira, que se demitiu em julho de 2024 na sequência do anterior ajuste direto feito para o serviço de helitransporte, concluiu pela falta de "mecanismos instituídos de controlo e registo automático, ou outro, das horas efetivamente voadas por cada meio aéreo".