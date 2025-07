Governo diz ser urgente levantamento do número de casas precárias ilegais

"É urgente fazer um levantamento mais atualizado, até porque a situação de Loures é disso exemplo. Como sabemos, as barracas que foram demolidas foram construídas nos últimos três meses, ou seja, o fenómeno é um fenómeno urgente, é de agora, portanto, esse levantamento tem de ser feito", afirmou.À entrada para a sessão inaugural de 16 fogos de habitação a custos controlados, no concelho de Anadia, Pinto Luz destacou que o próprio Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) tem situações dessas."Nós estamos a fazer esse levantamento. Caberá a todos, aos municípios em conjunto com o IHRU e com o Estado Central, encontrarmos formas de fazer esse balanço", sustentou.Aos jornalistas disse ainda que o Governo tem colocado à disposição, em termos de orçamento, "o maior investimento em habitação pública desde o 25 de Abril" de 1974.De acordo com o ministro das Infraestruturas e Habitação, esta "revolução" não acontece de um dia para o outro e "não se resolve em dois dias", "nem num ano".