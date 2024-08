Governo dos Açores disponível para enviar meios para a Madeira

De acordo com uma nota de imprensa do Governo dos Açores, o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, que tem a tutela da Proteção Civil nos Açores, contactou o secretário regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, demonstrando "total disponibilidade e prontidão do Governo dos Açores para enviar meios operacionais humanos para reforçar o atual dispositivo".

O executivo açoriano revela que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) "tem organizada uma equipa, em caso de necessidade, para ajudar no combate ao incêndio, composta por elementos dos corpos de bombeiros e um operacional".

Mais de 100 operacionais de todas as corporações de bombeiros da Madeira, apoiados por 37 veículos, estão a combater as três frentes ativas do incêndio que deflagrou na quarta-feira, indicou no sábado o secretário regional da Proteção Civil.

Em conferência de imprensa nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, no Funchal, Pedro Ramos adiantou que estão também no terreno, além dos bombeiros, 21 elementos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, quatro operacionais da GNR e oito viaturas, assim como 11 agentes da PSP apoiados por oito viaturas.

Fazendo, no sábado, um ponto de situação do incêndio, que começou na quarta-feira de manhã no concelho da Ribeira Brava e alastrou no dia seguinte ao município vizinho de Câmara de Lobos, o governante informou que atualmente estão três frentes ativas: Jardim da Serra, Curral das Freiras e Encumeada.