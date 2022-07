Governo e médicos chegam a acordo. Grelha salarial entra nas negociações

A questão da grelha salarial - ponto de honra para os sindicatos que levou mesmo à interrupção do último encontro com o Governo - foi integrada no processo negocial que agora vai começar.O acordo foi conseguido já de noite e, no final, a secretária de Estado da Saúde, Maria Fátima Fonseca, mostrava-se convicta de que foi encontrada uma base sólida para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e a resposta aos cidadãos.Nesta negociação estão pontos como o regime de dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde, que faz parte do Programa do Governo, a organização do trabalho em serviço de urgência, a grelha salarial e a valorização dos profissionais.No final do encontro, Noel Carrilho, da Federação Nacional dos Médicos, anunciava o entendimento de base com o Governo para fazer avançar as negociações em todos estes pontos.Apesar deste avanço, a vida nas urgências de obstetrícia não deve voltar ao normal tão cedo. O serviço de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Aveiro vai estar encerrado à noite em agosto. Uma decisão tomada pelo Conselho de Administração face à impossibilidade de completar as escalas em vários dias do mês. As grávidas vão ser encaminhadas para Coimbra e Viseu, ou para alguns hospitais a norte.