Governo e professores voltam às negociações

Desde setembro que representantes dos professores e do Governo tentam chegar a acordo quanto a um novo modelo de seleção e colocação de professores.Nesta sexta ronda negocial, os sindicatos já fizeram saber que poderão pedir reuniões complementares visto existirem ainda matérias sem acordo à vista.A possibilidade de os diretores poderem colocar alguns professores a trabalhar em duas escolas do mesmo Quadro de Zona Pedagógica (QZP) é um dos principais pontos de discórdia.O outro motivo que tem levado os sindicatos a não aceitar qualquer acordo é a recusa do Governo em contabilizar o tempo de serviço congelado durante a permanência da troika em Portugal.Enquanto a tutela não avançar com uma proposta de calendarização para debater o assunto, os professores vão continuar em protesto, participando em manifestações e greves.