Governo e sindicatos acordam revisão da carreira de técnico superior de saúde

Em comunicado conjunto dos Ministérios da Saúde e das Finanças, o executivo assinala que o acordo conseguido na quinta-feira dá resposta "a uma reivindicação com mais de 17 anos" dos técnicos superiores de saúde.

"A carreira de Técnico Superior de Saúde, futuramente designada por Especialista Superior de Saúde, terá aumentos remuneratórios anuais até 2027", adianta.

O Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Função Pública e do Plano de Motivação dos Profissionais de Saúde foi alcançado no "contexto do protocolo de negociação assinado a 22 de julho de 2025".

Trabalhadores da administração pública estão hoje em greve contra o pacote laboral apresentado pelo Governo, num protesto convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap).

A greve, que tem serviços mínimos, abrange os trabalhadores de todas as carreiras da Administração Pública sejam gerais ou especiais e está a afetar todos os setores, incluindo hospitais, escolas e instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

Segundo o secretário-geral da Fesinap, Mário Rui, a paralisação registava às 11:15 uma adesão de cerca de 80% em todos os serviços.