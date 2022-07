Governo e sindicatos da função pública voltam a discutir salários e carreiras

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), que pediram as rondas suplementares, esperam que o Governo melhore a proposta apresentada nas reuniões anteriores, defendendo que o documento agrava "injustiças" salariais entre os trabalhadores.Apesar de não ter pedido reunião suplementar, a Frente Comum de Sindicatos também foi convocada para uma ronda suplementar e estará presente no encontro, disse o líder da estrutura sindical, Sebastião Santana.A proposta do Governo prevê um aumento de 52 euros no salário de entrada dos técnicos superiores, para 1.059,59 euros (estagiários) e 1.268,04 euros (licenciados) e de 47,55 euros na carreira de assistente técnico para 757,01 euros, bem como uma valorização em cerca de 400 euros para os doutorados, para 1.632,82 euros.As valorizações propostas para os técnicos superiores e para doutorados só deverão entrar em vigor em janeiro de 2023, enquanto as valorizações dos assistentes técnicos serão aplicadas ainda este ano com retroativos a janeiro, de acordo com a proposta do Governo.