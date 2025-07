Governo fica sem tempo e recebe uns minutos de várias bancadas para responder a 27 perguntas

No final da primeira ronda de perguntas das dez forças políticas, o líder do grupo parlamentar do PSD, Hugo Soares, alertou para a falta de tempo do Governo, mesmo depois de a sua bancada ter dado dez minutos ao primeiro-ministro, pedindo ao hemiciclo que aprovasse uma grelha extra de dez minutos para o executivo, alertando que os sociais-democratas não pretendiam abdicar de mais tempo.

O presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, ainda colocou a questão ao plenário, mas o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, recusou de imediato, dizendo que o Governo conhecia as regras e deveria gerir melhor o seu tempo, instando o PSD a doar mais tempo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu ter feito uma gestão "criteriosa do seu tempo", salientando que dos 40 minutos para a intervenção inicial apenas gastou 25, mas que entendeu dever responder aos primeiros pedidos de esclarecimento com idêntico tempo que os partidos têm, cinco minutos, por uma questão de respeito institucional.

"Partilho com a câmara para que, em conferência de líderes, possam atender ao melhor modelo para que este debate possa decorrer com capacidade e eficiência", disse.

Apenas BE, CDS-PP e PSD cederam algum tempo -- 4 minutos e 11 segundos somados - e o primeiro-ministro informou que responderia em conjunto aos 27 pedidos de esclarecimento.