Governo ficou com metade das verbas para as vítimas dos incêndios de 2017

04 Set, 2018, 11:47 / atualizado em 04 Set, 2018, 11:54

O Fundo de Solidariedade da União Europeia enviou 50,6 milhões de euros para colmatar os prejuízos dos incêndios de junho e outubro de 2017, cujos danos ascenderam a 1.458 milhões, conforme se lê na página do fundo.



No entanto, o jornal i apurou que dos 50,6 milhões, 26,5 vão para instituições do Estado. GNR, Proteção Civil, Instituto de Conservação da Natureza e Fundo Florestal Permanente vão, deste modo, poder fazer a reposição de veículos perdidos e reforçar o material de combate a fogos.



A verba será distribuída por entidades públicas “porque são elas que organizam as candidaturas ou repõem as condições das entidades que são apoiadas. Por exemplo, parte dos recursos vão ser afetos ao Ministério da Administração Interna mas destinam-se a repor as despesas que as corporações de bombeiros e outras entidades do sistema de proteção civil tiveram com os incêndios”, explicou o ministro à Antena 1.







O ministro sublinha que o princípio é repor as condições que existiam nos territórios antes dos incêndios e que parte da verba já foi gasta no combate aos incêndios.

Criado na sequência das cheias que afetaram a Europa Central em 2002, o Fundo de Solidariedade da União Europeia é uma demonstração de solidariedade com regiões europeias afetadas por grandes catástrofes naturais. Foi acionado em 80 desastres, entre cheias, fogos florestais, terramotos, tempestades e secas. Até ao momento, fora apoiados 24 países com mais de 5.000 milhões de euros.



“Estamos sempre a falar de despesas de reposição das condições do território ou dos sistemas de proteção civil de combate aos incêndios. Fomos afetando literalmente centenas de milhões de euros de fundos comunitários ou do Orçamento do Estado”, acrescentou.





“Podemos reembolsar alguns dos adiantamentos que tivemos de fazer ou podemos abrir novos concursos como vamos agora fazer no caso das infraestruturas de outubro”, declarou Pedro Marques.





Restam 24,1 milhões para os concelhos atingidos pelos incêndios do ano passado. As candidaturas abertas na sexta-feira passada especificam que se destinam aos “municípios, suas associações, e as empresas municipais com mais de 4500 hectares de área ardida nos incêndios de 15 de outubro”.