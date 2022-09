Governo fixa em 2.400 vagas para internato médico no próximo ano

"O internato médico é um período de formação médica que visa habilitar o médico ao exercício autónomo da medicina bem como ao exercício tecnicamente diferenciado de uma área de formação especializada", pode ler-se.

No despacho refere-se ainda que compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração pública, das finanças e da saúde "a fixação do mapa de vagas para o ingresso na formação geral do internato médico".