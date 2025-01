Foto: RTP

O ministro dos Assuntos Parlamentares, entrevistado ontem à noite na CNN Portugal, a assumir que o fim da publicidade na RTP deixa de ser obrigatório, ao contrário do que pretendia o Governo, no plano de ação para a comunicação social.



Isto depois de a oposição ter travado, em peso, no Parlamento, a redução da publicidade na RTP1 durante este ano.