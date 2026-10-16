"Governo insensível" à habitação. Ventura defende atuação policial nas manifestações do Porto

O presidente do Chega está em Bruxelas para uma reunião do grupo Patriotas, família europeia da qual faz parte.







O Parlamento aprovou esta semana uma lei que obriga o Tribunal de Contas (TdC) a ilibar o ministro da Administração Interna das infrações financeiras que lhe foram imputadas quando era diretor da Polícia Judiciária.

O presidente do Chega apontou ainda culpas ao Partido Socialista, por aprovar esta lei com o PSD.





“Ficou claro que a nova legislação, se for aprovada pelo Partido Socialista e pelo PSD, vai levar a que [o ministro da Administração Interna] Luís Neves seja absolvido, seja amnistiado na prática de todas as infrações financeiras” de que Ventura considera o ministro suspeito.



Habitação devia ser preocupação

Esta lei, segundo André Ventura,"Isto é mais do que suficiente para que nós, pelo menos, ponderemos em não aprovar esta lei", afirmou o líder do Chega.Quanto à demissão do secretário-geral da Administração Interna, Ventura confirmou que o partido quer ouvir Ricardo Carrilho numa Comissão de Inquérito.Sobre o tema da ordem do dia, o Chega considera que o Governo "está a falhar em toda a linha em matéria de Habitação"., afirmou Ventura.E quanto às manifestações no Porto, André Ventura acredita que o Governo "tem de ser sensível" ao problema na Habitação que o país enfrenta."Se eu fosse primeiro-ministro, era um dos temas que mais preocupação me daria".Mas, na ótica do líder do Chega, Luís Montenegro não compreende os problemas das pessoas.No entanto, isso não significa que "tenhamos de tolerar acampamentos" e manifestações "fora da lei".