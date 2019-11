Governo instala três secretarias de Estado no Interior

Uma forma de descentralização e de promover a coesão do território.



As secretarias de Estado em causa são a da Ação Social, Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território.



Também ficará longe de Lisboa, como conta o jornalista João Torgal, a sede da secretaria de Estado da Valorização do Interior.