Governo já escolheu a nova administração do Amadora-Sintra

Carlos Sá é licenciado em gestão de empresas e é desde 2009 coordenador de programas de Saúde da Faculdade de Economia e da Universidade Nova de Lisboa.



Substitui Luís Gouveia, que se demitiu juntamente com todo o conselho de administração, no passado dia 6 por não querer ser "um obstáculo" à implementação de "medidas e políticas deste governo.



No mesmo dia, a ministra da Saúde disse que o Amadora-Sintra se tinha degradado com macas nas urgências e sem cirurgia geral, tendo dado todas as oportunidades aos gestores para recuperarem a instituição.