Governo junta "saúde" ao apoio domicilário em projeto pilloto

O projeto vai chamar-se Sad+Saúde e funcionará durante um ano, um por cada região do continente (Norte, Centro, Sul, Litoral e Interior), após o que poderá ser alargado a todo o país.

Rosário Palma Ramalho falava aos jornalistas após uma visita às instalações do centro de dia, residências assistidas e serviços de apoio domiciliário do Centro Social e Polivalente do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, assinalando o Dia Internacional do Idoso.

Segundo o Governo, o Sad+Saúde deverá prestar serviços, além do fornecimento de refeições e cuidados de higiene, como o apoio na toma de medicação, tratamento de roupa e limpeza da casa, serviços de teleassistência, apoio a pequenas obras para eliminar barreiras físicas, acompanhamento a deslocações ao exterior e apoio psicossocial.