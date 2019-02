Governo leva "muito a sério" o combate à vespa velutina

Foto: Octávio Passos - Lusa

"Na sequência deste esforço, nós decidimos, dentro do orçamento do ministério, procurar alocar a este programa mais um milhão de euros que vamos pôr ao dispor das autarquias para as ajudar neste combate", afirmou.



Capoulas Santos explicou que os municípios podem candidatar-se com projetos até ao limite de 10 mil euros por ano.



As verbas, frisou, destinam-se a pagar a eliminação de cada ninho daquele inseto invasor. O ministro precisou que serão pagos 25 euros por cada ninho primário eliminado e 100 euros por cada ninho secundário destruído.



Reportagem de Pedro Sá Guerra