Governo mantém alterações para os médicos tarefeiros e alega consenso nacional

"Eu creio que não se alterou o consenso nacional de que o regime que existe hoje e as práticas que existem hoje com estas prestações de serviços são, no seu conjunto, uma situação que deve e precisa de ser alterada e reformada", afirmou António Leitão Amaro, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Em causa está a regulamentação do trabalho médico em prestação de serviços aprovada pelo executivo no final de outubro, que pretende disciplinar os valores pagos a esses profissionais de saúde e que prevê um regime de incompatibilidades.

Com esta medida, o Governo pretende minimizar as diferenças pagas entre os médicos que têm contrato com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os médicos que trabalham como prestadores de serviço, os chamados tarefeiros.

Leitão Amaro salientou que o Governo mantém a conclusão de que a atual situação precisa de ser alterada e "vai fazer essa mudança", que prevê um conjunto de incompatibilidades, mas também um "mecanismo fácil, rápido e estável" para permitir a vinculação dos médicos tarefeiros ao SNS.

"Creio que é unânime o diagnóstico de que a situação que temos não é adequada", referiu o governante, ao salientar que não se estava apenas a referir aos casos de abuso, mas também ao nível de despesa que se atingiu com prestação de trabalho por parte de médicos não vinculados ao SNS.

Um relatório de julho do Conselho das Finanças Públicas indicou que a contratação de serviços médicos, para colmatar a falta de especialistas nas unidades locais de saúde (ULS), registou em 2024 um crescimento de 3,6% no total de horas contratadas, correspondendo uma despesa de quase 230 milhões de euros, mais 11,7% do que em 2023.

No final de outubro, o executivo avançou com uma proposta que "resolve a iniquidade, a injustiça e os abusos" nesta matéria, realçou Leitão Amaro, ao considerar que montantes pagos aos médicos tarefeiros podem "ficar à disposição" para mais cuidados de saúde aos utentes.

Reconheceu ainda que, quando uma "ministra com coragem" altera a atual situação para um "regime com mais equidade, justiça e valorização do SNS", essas alterações "possam ser desconfortáveis e não apreciadas por alguns, que sentiam que a situação lhes era pessoalmente mais vantajosa".

Esta posição do Governo foi manifestada no dia em que foi conhecido que um grupo de mais de mil médicos prestadores de serviço está a preparar uma paralisação das urgências para quando sair o diploma com que o Governo quer baixar o valor por hora a pagar.

Segundo o jornal Público, reunidos num grupo de WhatsApp, estes médicos tarefeiros pretendem parar as urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pelo menos durante três dias.