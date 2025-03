Governo marca Conselho de Ministros antes da moção de confiança

A reunião de ministros poderá ser a última deste Governo em plenitude de funções, dado que o Parlamento discute e vota na próxima terça-feira uma moção de confiança apresentada pelo Executivo, que tem chumbo anunciado com os votos contra de PS e Chega.







Luís Montenegro disse no sábado que lhe parece não haver alternativa a eleições antecipadas e que é sua responsabilidade enquanto primeiro-ministro "evitar que Portugal seja um país envolto em lama".







"A minha responsabilidade, parece que não há alternativa a isso, é devolver aos portugueses a capacidade que só eles têm de escolher o que querem para Portugal", disse. , disse.





Em resposta às declarações do chefe do Governo, Pedro Nuno Santos acusou Luís Montenegro de "estar na lama" e querer "arrastar" o país, avisando que o executivo minoritário do PSD/CDS-PP "nunca terá a confiança" dos socialistas.





Este domingo, Miguel Pinto Luz, ministro das Infra-estruturas e dirigente do PSD, afirmou que os socialitas serão os culpados por novas eleições e deixou um apelo ao líder socialista: "Deixem-nos trabalhar".





A rejeição da moção de confiança implicará a demissão Governo e a convocação de novas eleições legistativas. Face a este cenário, o presidente da República já antecipou que as eleições deverão ocorrer o mais brevemente possível, apontando como possibilidades 11 ou 18 de maio.