Governo não está a retomar contactos para negociações com bombeiros profissionais - ministro

Na terça-feira, o Governo suspendeu as negociações sobre aumentos e revisões de carreira com os representantes dos bombeiros profissionais alegando razões de segurança, devido a uma manifestação de três centenas de sapadores junto à sede do executivo, em Lisboa. Nesta manifestação, não comunicada à Câmara Municipal foram lançados petardos e tochas e derrubado um perímetro de segurança policial.

Na quarta-feira, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais apelaram ao Governo que retome as negociações, tendo o ministro hoje dito que não estão a haver contactos para se retomarem essas negociações.

Leitão Amaro, que respondia a perguntas dos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros, frisou que as negociações estão suspensas porque o Governo não negoceia nas condições verificadas na terça-feira e disse que a proposta que foi apresentada pelo Governo implicava aumentos salariais que nos bombeiros em início de carreira ultrapassavam os quatro mil euros anuais.

O ministro reafirmou que tem de haver a garantia de estar assegurado um comportamento ordeiro e que o Governo só negoceia quando o exercício de livre manifestação pública é feito de forma legal e ordeira.

"É o respeito da lei e da ordem pública que exigimos para negociar", disse, reiterando que o Governo não negoceia sob coação e sob pressão de comportamentos ilegais.