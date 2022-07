Governo não reativa estado de alerta mas apela a "não baixar a guarda"

A preocupação centra-se agora no aumento do vento, naquele que é já o segundo ano mais seco desde 1931.



A situação de alerta esteve ativa na semana passada em todo o território continental e chegou mesmo ao nível de contingência nos dias mais quentes. Desde o início do ano o fogo já consumiu 58 mil hectares de mato e floresta.



A reavaliação do risco de incêndio foi feita esta manhã numa reunião por vídeoconferência.