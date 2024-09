O secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa assume, na véspera do arranque do ano letivo, que ainda não é possível estimar quantos alunos não vão ter professor.

Declarações no programa da RTP É ou Não É com o governo a querer reduzir em 90 por cento o número de alunos que no final do primeiro período não terá pelo menos um professor a uma das disciplinas.