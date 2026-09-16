Governo não se compromete com data para alargar passe ferroviário verde aos comboios urbanos

A meio do mês de setembro, ainda não há certezas sobre quando entra em vigor o alargamento do passe ferroviário verde aos comboios urbanos do Porto e de Lisboa - neste segundo caso, inclui não só a CP, mas também a Fertagus.





Numa curta resposta à RTP Antena 1, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação (MIH) esclarece: "O alargamento do Passe Ferroviário Verde aos serviços urbanos de Lisboa e Porto está a ser operacionalizado, não existindo ainda informação sobre a data de início do seu funcionamento."





rentrée política do PSD. Luís Montenegro garantia, no dia 14 de agosto na Festa do Pontal, que "este passe ferroviário verde vai também estar disponível a partir, em princípio, já do próximo mês de setembro, para o transporte nas áreas metropolitanas, os transportes urbanos". Luís Montenegro tinha anunciado, na Festa do Pontal, que o passe ferroviário verde seria alargado "em princípio" em setembro | 14 de agosto de 2026 Este tinha sido um dos anúncios relevantes trazidos pelo primeiro-ministro napolítica do PSD. Luís Montenegro garantia, no dia 14 de agosto na Festa do Pontal, que "este passe ferroviário verde vai também estar disponível, para o transporte nas áreas metropolitanas, os transportes urbanos".





Uma semana depois, no dia 21 de agosto, o Ministério liderado por Miguel Pinto Luz deu outros prazos, apontando para meados de setembro e não o início do mês. "O alargamento do Passe Ferroviário Verde (PFV) aos serviços urbanos da CP de Lisboa e do Porto entra em funcionamento na terceira semana do próximo mês, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro, e irá ser alargada à Linha da Fertagus", apontava o MIH em comunicado.





Na véspera da Semana Europeia da Mobilidade, que começa esta quarta-feira, a RTP Antena 1 tentou perceber se o alargamento já estava em vigor. Questionadas, CP e Fertagus não se quiseram comprometer e viria a ser o Governo a esclarecer que não só ainda não tinha começado, como não havia uma data. Entre trabalhadores da Fertagus, transportadora privada que faz as viagens de comboios entre Setúbal e Lisboa, a RTP Antena 1 sabe que ainda estão a aguardar indicações sobre este alargamento.





Na aplicação da CP, como a rádio pública pôde testar, não aparecem na lista de estações as paragens exclusivamente usadas pela Fertagus quando se tenta adquirir um passe ferroviário verde, como são os casos de Corroios, Fogueteiro, Coina e Penalva.