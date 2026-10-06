Governo nomeia novos responsáveis para Impostos, empresas e município de Bissau

As nomeações foram anunciadas em comunicado do conselho de ministros, consultado pela Lusa em vários órgãos da comunicação social guineenses, o qual indica que os três responsáveis serão confirmados nos respetivos cargos por despachos oficiais do primeiro-ministro, Ilídio Vieira Té.

Edalberto Cuino substitui nas funções de diretor-geral das Contribuições e Impostos Malam Sissé, líder de um partido político considerado próximo do ex-presidente guineense Umaro Sissoco Embaló, e que foi exonerado do cargo no passado dia 02.

Ainda de acordo com a imprensa guineense, Lassana Nanco já vinha desempenhando as funções de diretor-geral do Centro de Formalização de Empresas e hoje foi formalmente confirmado no cargo pelo conselho de ministros.

O novo presidente da Câmara Municipal de Bissau, Juviano Landin, um ex-emigrante guineense na Noruega, já desempenhou, no passado, as funções de secretário-geral daquela instituição e hoje foi indigitado pelo Governo para substituir Umaro Baldé, também dado como próximo de Sissoco Embaló.

Baldé, antigo diretor do Centro de Formalização de Empresas, esteve, nos últimos dias, sob forte contestação dos funcionários da Câmara de Bissau, que o acusam, entre outras questões, de alegadamente não pagar salários.

Os militares guineenses protagonizaram no dia 26 de novembro passado um golpe de Estado liderado pelo general Horta Inta-a, antigo chefe de segurança na Presidência da República.

A oposição considerou que se tratou de um "golpe cerimonial" por ocorrer em vésperas da divulgação dos resultados provisórios das eleições presidenciais, que o bloco defende terem sido ganhas "à primeira volta" por Fernando Dias da Costa.

O general Horta Inta-a marcou para o dia 06 de dezembro próximo novas eleições legislativas e presidenciais.