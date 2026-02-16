Governo paga 20 mil euros para ter acesso a Sport TV

O contrato entrou em vigor no dia seguinte à sua assinatura e estará em vigor até 19 de agosto de 2028, com o serviço a funcionar em sete pontos do Palecete de São Bento (residência oficial do primeiro-ministro) e num ponto da Assembleia da República.



A Sport TV é a detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Primeira Liga, Ligo dos Campeões e Liga Europa, assim como da Liga Inglesa.



O contrato prevê o pagamento de 1170,56 euros em 2025, com os pagamentos de 2026 e 2027 a serem de 7023,36 euros. Para 2028, ano em que o contrato termina, o Governo terá de pagar 4682,24 euros à NOS. O preço dos serviços conta com IVA à taxa legal “correspondente a um encargo mensal de € 73,16/ponto”.