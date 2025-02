O despacho conjunto do Ministro das Finanças e Educação já está publicado em Diário da República.

No caso de estudantes de licenciatura, pagamento das tem efeitos retroativos ao início deste ano letivo e prolonga-se durante todo o curso.



No caso dos mestrados, a bolsa será paga apenas no primeiro ano.



O Governo diz que este é mais um passo, a médio prazo, para combater o défice de professores que o país enfrenta.