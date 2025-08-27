Governo paga em setembro apoio extraordinário à renda com retroativos

por Antena 1

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O governo informou que vai pagar no próximo mês, com retroativos, o apoio extraordinário à renda. Em causa, estão apoios a quase 130 mil inquilinos, que vão receber o apoio a que têm direito, desde o inicio do ano.

Mesmo assim, quase 60 mil inquilinos vão ficar com o pagamento suspenso devido a incongruências no processo.

Os dados foram avançados hoje, pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação.


Ouvido pela Antena 1 a Associação de Inquilinos Lisbonenses vê a medida como positiva.

o secretario geral da associação António Machado lembra que todos o anos há atrasos no pagamento do apoio extraordinário.

A provedoria de Justiça alertou, ontem, a secretária de Estado da Habitação para várias irregularidades no regime de apoio à renda.

Falta de comunicação entre diversas entidades, falhas nos avisos aos cidadãos e muita morosidade nos pagamentos de apoios, foram algumas das queixas que chegaram à provedoria.
