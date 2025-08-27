Governo paga em setembro apoio extraordinário à renda com retroativos
Foto: Pedro A. Pina - RTP
O governo informou que vai pagar no próximo mês, com retroativos, o apoio extraordinário à renda. Em causa, estão apoios a quase 130 mil inquilinos, que vão receber o apoio a que têm direito, desde o inicio do ano.
Os dados foram avançados hoje, pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação.
Ouvido pela Antena 1 a Associação de Inquilinos Lisbonenses vê a medida como positiva.
o secretario geral da associação António Machado lembra que todos o anos há atrasos no pagamento do apoio extraordinário.
A provedoria de Justiça alertou, ontem, a secretária de Estado da Habitação para várias irregularidades no regime de apoio à renda.
Falta de comunicação entre diversas entidades, falhas nos avisos aos cidadãos e muita morosidade nos pagamentos de apoios, foram algumas das queixas que chegaram à provedoria.