Governo prolonga "período crítico de incêndios" até 31 de outubro

RTP13 Out, 2017, 17:06 / atualizado em 13 Out, 2017, 18:10 | País

A decisão do Executivo é justificada pelo facto de a precipitação prevista poder “não ter expressão na alteração de índice de severidade meteorológico acumulado”. Por isso, o Governo prevê que se mantenha um “elevado estado de secura dos combustíveis”. Este prolongamento não está relacionado com o aumento dos meios de combate a incêndios florestais. A fase Charlie, que conta com mais meios de combate aos fogos, terminou a 30 de setembro.





Segundo o despacho do Governo, a quantidade de água disponível no solo será “presumivelmente insuficiente para aumentar o teor de humidade” que possa contrariar possíveis ignições e incêndios rurais.



A nota divulgada pelo Ministério da Agricultura adianta ainda que o número de incêndios por cada dia nesta altura do ano “se encontra acima da média dos últimos anos para este período”, o que justifica, na perspetiva do Governo, a continuidade das medidas e das ações especiais de prevenção.



O despacho do Executivo assinala que o período crítico de incêndios prevê a proibição de fumar, fazer lume ou fogueiras nos espaços agrícolas e florestais, bem como fazer queimas ou queimadas, lançar foguetes e balões de mecha acesa.



Durante este período, é também proibido fumigar ou desinfestar apiários, salvo se os fumigadores estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas, ou fazer circular tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés.