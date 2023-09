Governo promete abrir mais lojas e espaços do cidadão até final do ano

Ouvida pela Antena 1, Elsa Castro, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa, destaca algumas das medidas que estão a ser preparadas.A Agência para a Modernização Administrativa reconhece um aumento da procura que tem sobrecarregado as Lojas do Cidadão na Grande Lisboa, sobretudo as do Saldanha e das Laranjeiras. Mas Elsa Castro assume o compromisso de pôr fim às filas intermináveis.Para que isso aconteça, é urgente contratar mais funcionários, diz a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Administração Pública.Ouvido pela Antena 1, o dirigente da FESAP, José Abraão, confirma que não há mãos suficientes para a procura em muitos serviços e dá o exemplo do que tem acontecido na ADSE, nos últimos anos.A FESAP vai pedir a abertura de concursos públicos para reforçar vários serviços.