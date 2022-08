Governo promete apoiar municípios da região de Leiria afetados pelos incêndios

Depois de um encontro com autarcas, em Pombal, o secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas explicou que está a ser feito o levantamento de todos os prejuízos.João Paulo Catarino assegura que existe disponibilidade para uma ajuda de emergência, que pode acontecer através do Fundo Ambiental.O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas diz também que, para além dos apoios a curto prazo, o governo também está disponível para financiar outros projectos das autarquias para o longo prazo. Nomeadamente para garantir o correcto ordenamento do território, minimizando o risco de incêndios em áreas florestais.Também presente na reunião, o presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Nuno Banza, destaca a possibilidade de o Instituto adquirir a madeira ardida, em último caso.Uma medida que, não sendo nova, nunca entrou em vigor:A Comunidade Intermunicipal de Leiria calcula que a área ardida este ano na região ronda os 12500 hectares, cerca de 30 por cento do total.O presidente da CIM e também autarca de Leiria Gonçalo Lopes apela ao Parlamento que volte a refletir sobre o Banco de Terras.