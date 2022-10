Governo promete que Indexante dos Apoios Sociais aumentará mais que a inflação

Se, em 2022, o subsídio mínimo de desemprego corresponde a 1,15 IAS e vale 509,68 euros, em 2023, se mais nada se alterar, deverá passar para 550.50 - 1,15 IAS x 478,70.



Outro exemplo: o subsídio de morte tem o valor de 3 IAS, deverá passar de 1.329,6 euros para 1436,10.



O IAS tem impacto por exemplo no rendimento social de inserção, no abono de família e no subsídio por doença. Também serve de referência para

cálculo da fatura fiscal.



Para o próximo ano, o aumento do IAS custa 155 milhões de euros e deverá abranger 1 milhão e seiscentas mil pessoas.