Há reuniões agendadas para 28 de janeiro, 24 de fevereiro e 26 de março entre a ministra da Administração Interna e a Associação dos Profissionais da Guarda. Nessas reuniões, César Nogueira vai também defender a equiparação do suplemento de missão da GNR com o da PJ.A expectativa do presidente da Associação dos Profissionais da Guarda é que as negociações fiquem concluídas entre junho e julho.