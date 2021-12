Governo propõe Gouveia e Melo para Chefe do Estado-Maior da Armada

O vice-almirante que foi o responsável pelo processo de vacinação contra a covid-19 vai substituir o almirante Mendes Calado no cargo.







Para esta quarta-feira está marcada uma reunião do Conselho do Almirantado, que terá de se pronunciar sobre a nomeação do novo Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). De seguida, será ouvido o Chefe do Estado–Maior General das Forças Armadas e, posteriormente o Governo pedirá a exoneração do Almirante Mendes Calado ao presidente da República e a nomeação de Henrique Gouveia e Melo.



Depois da nomeação por Marcelo Rebelo de Sousa, na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, segue-se a tomada de posse que poderá acontecer já na quinta-feira, no Palácio de Belém.



A cerimónia deverá realizar-se depois da sessão de cumprimentos de Natal do Governo ao Presidente da República que está agendada para a tarde de amanhã.







O antigo coordenador da Task Force da vacinação contra a covid-19 foi eleito personalidade do ano pela Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal.