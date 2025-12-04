Governo quer ajustar bolsas ao custo de vida e atribuir extra a alunos carenciados





É uma das bandeiras do novo sistema de ação social que o Governo quer pôr em prática, considerando o atual "pouco progressivo" e que "não cobre de forma adequada as despesas dos estudantes".



Na proposta apresentada pelo ministério de Fernando Alexandre, o valor de cada bolsa vai ter em conta a diferença entre o custo real de estudar no concelho e o rendimento que a família tem para o estudante.



"Se a diferença for positiva, o estudante recebe bolsa", refere o comunicado.





Já os alunos de famílais com rendimentos abaixo do limiar da pobreza (atualmente 632 euros líquidos mensais) passam a ser considerados sem capacidade contributiva, pelo que lhes é atribuída a bolsa máxima.

Ajustar a bolsa a cada concelho

No novo método de cálculo, as bolsas vão refletir o custo real de vida em questões como a propina, o alojamento e o transporte. Passa também a ser feita uma diferenciação entre estudantes deslocados e não deslocados, "garantindo que o apoio é proporcional aos encargos suportados".





Haverá também uma reformulação ao complemento ao alojamento, também numa lógica de "progressividade total".



No ano letivo 2024/2025, 20% dos alunos tinham bolsas: foram 84.215 bolsas atribuídas. Mais de 70% dos beneficiários receberam a bolsa mínima, num valor anual de 175 euros enquanto o máximo correspondeu a 5.748 euros.





A proposta do Governo segue para os reitores, para os presidentes dos politécnicos e também as federações académicas.



O apoio inicial aos estudantes mais carenciados é dirigido para os beneficiários do escalão 1 do abono de família., promovendo uma transição mais estável e segura para o Ensino Superior", explicou ontem em comunicado o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.