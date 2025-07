Governo questiona como seria possível acordo com PS sobre imigração

Carlos Abreu Amorim fez hoje o encerramento, em nome do Governo, do debate do estado da nação, no parlamento, e reiterou a tese de que o Governo PSD/CDS-PP herdou "uma realidade descontrolada" dos executivos PS em matéria de imigração.

"Temos assistido à propagação de uma versão dos factos incompleta e errada que acusa o Governo e a sua maioria parlamentar de preferirem um entendimento com o Chega ao invés do PS. Sejamos sérios: como teria sido possível alcançar nesta matéria um acordo com o Partido Socialista?", questionou.

Para o ministro, o PS ainda não reconheceu "os erros que cometeu", "deles nunca se arrependeu" e "nega a própria existência do problema", contestando os números e os seus impactos.

"Não terá sido o próprio Partido Socialista a prescindir de fazer parte da solução?", perguntou, defendendo que foram os socialistas "a excluir-se" da solução.