Governo recua e pede discussão na especialidade das leis da nacionalidade e imigração

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Esta hipótese tinha sido sugerida na quinta-feira pelo Partido Socialista, mas fora rejeitada pelo PSD.



Agora o Governo volta atrás, após terem sido discutidas na manhã desta sexta-feira no Parlamento as alterações à Lei da Nacionalidade.



Foi já no encerramento do debate que o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou que vai ser pedido a baixa à comissão sem votação.



Na fase de especialidade os vários partidos podem discutir alterações às propostas para que seja encontrado um consenso. E é isso que pretende o Governo.