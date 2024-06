Numa altura em que muitos estudantes preparam a candidatura ao Ensino Superior, o Executivo avança com medidas que incluem o apoio ao alojamento para os estudantes deslocados sem bolsa e a atribuição de bolsas também a estudantes dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais.



As alterações refletem as medidas anunciadas no Conselho de Ministros, em maio.



O novo regulamento entra em vigor no próximo ano letivo.