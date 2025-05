Governo reforça serviços consulares mas filas de imigrantes mantêm-se

Nos próximos dias, os serviços vão funcionar até às 20h00, para além do reforço do número de funcionários para dar resposta a centenas de imigrantes que têm passado as noites e os dias junto da Direção-Geral dos Assuntos Consulares.







Centenas de pessoas têm passado dias e noites à espera de um carimbo nos registos criminais para finalizar os processos de legalização junto da AIMA.







Muitos estiveram à espera três dias. O balcão de Lisboa esteve encerrado quase uma semana, o que fez com que pessoas de vários pontos do país se deslocassem ao Porto.





O ministro dos Negócios Estrangeiros garante quePaulo Rangel justifica osna resposta com a conjugação deA situação parece começar a ser resolvida. No entanto, as, como mostrou a equipa de reportagem da RTP no local, ao início da manhã desta sexta-feira.Em, a situação era idêntica.Os imigrantes precisam de validar os certificados criminais para que possam legalizar-se na AIMA.Os serviços começaram a ser reforçados na quinta-feira.