Governo reitera número de vítimas mortais em Pedrógão Grande

RTP 24 Jul, 2017, 18:57 / atualizado em 24 Jul, 2017, 21:13 | País

A nota do Gabinete da ministra da Justiça refere que "até à presente data não foram comunicadas às autoridades, nem estas delas tiveram conhecimento, notícias de mais pessoas desaparecidas ou mortas, para além das 64" referidas. O atropelamento com uma vítima mortal do sexo feminino "é conhecido desde o primeiro momento, estando o Ministério Público a averiguar as concretas circunstâncias em que o acidente de viação ocorreu", refere a nota.



Depois de várias notícias em que é questionado o número oficial de vítimas mortais na sequência do incêndio de Pedrógão Grande, o Governo vem reiterar que "havendo suspeita ou informação sobre eventuais vítimas mortais do incêndio para além das 64 já referidas, devem as mesmas ser transmitidas ao MP [Ministério Público]. Uma indicação que tem sido partilhada pelo Executivo, mesmo por António Costa.



O Governo reitera que todos os corpos foram entregues até 25 de junho às respetivas famílias, "não restando nenhum corpo à guarda das autoridades por identificar, examinar ou entregar à respetiva família".



A nota refere que 61 vítimas mortais foram enviadas para a delegação do Instituto Nacional de Medicina Legal na noite de domingo e madrugada de segunda-feira. Durante a manhã de segunda foram ainda transportados dois outros corpos referenciados pela GNR à PJ.



A estas 63 vítimas mortais veio a juntar-se ainda um bombeiro da corporação de Castanheira de Pera, falecido já no hospital, refere a nota.

Ministério Público investiga uma morte em Pedrógão



Durante os últimos dias, a imprensa noticiou que o verdadeiro número de vítimas é superior.



O Governo nega que exista uma lista secreta das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande e insiste que os seus nomes não são conhecidos porque estão em segredo de justiça.