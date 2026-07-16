Governo reúne com escolas sobre exames na véspera da afixação das notas

Correção de exames ainda não chegou ao fim

Estão previstas duas sessões on line que serão abertas a todos os envolvidos no processo, e durante as quais será feita uma demonstração do procedimento para o envio.A reunião foi confirmada à RTP Antena 1 pelo presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.Filinto Lima explicou que a reunião é “para”.“Provavelmente na sexta-feira, dia de afixação das provas, os diretores terão de ter uma ação que levará a cada aluno, mesmo sem pedido prévio ter acesso à sua prova digital para poder apreciar, e até se entender, poder apresentar, ou poder requerer a reapreciação dessas provas”, acrescentou.Para o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, “”.“Penso que este valor irá de facto aumentar, de forma substancial, tendo em conta a forma como decorreu todo este processo”, realçou.A correção dos exames nacionais do ensino secundário ainda não acabou.A porta-voz do movimento de professores "Missão Escola Pública", Cristina Mota, acredita que vai haver pautas afixadas na sexta-feira, mas não todas, porque o processo de avaliação dos 300 mil exames se estendeu para esta quinta-feira.Cristina Mota que adiantou, em declarações na última noite à RTP Antena 1 que durante a noite ainda havia professores a corrigir provas de Português e Matemática., e que ao final da tarde, início da noite, receberam as credenciais. Têm cerca de 70 a 100 itens para classificar e informam que é uma tarefa que vão iniciar quinta-feira”, explicou.. Julgo que sexta-feira iremos ter efetivamente pausas. Não sei se será de todos os exames que tiveram lugar, nomeadamente português e matemática”, acrescentou Cristina Mota., já esta sexta-feira.O objetivo é que o "Ministério Público averigue se a plataforma, tem ou não tem, credibilidade e viabilidade", afirmou Francisco Gonçalves, secretário-geral da Fenprof.