Ministro da Educação vai ao Parlamento na sexta-feira dar explicações sobre polémica dos exames

A informação foi confirmada pelo Ministério da Educação à RTP Antena 1.

O debate sobre a polémica com os exames nacionais, requerido pelo PCP e Chega, está marcado para a próxima sexta-feira, às 10h00. Nesse mesmo dia, devem ser afixadas as pautas com as notas dos exames.





O PCP revelou que o presidente da Assembleia da República e os partidos da AD manifestaram-se contra a realização deste debate. Alegaram divergências sobre o calendário parlamentar antes da pausa de verão.



A discussão acontece um dia depois do debate do Estado da Nação.





No requerimento entregue na Assembleia da República, o PCP pedia um debate de urgência potestativo sobre os exames nacionais com a presença do ministro da tutela para explicar quais as medidas adotadas "para assegurar que nenhum estudante é prejudicado neste processo caótico de avaliação dos exames nacionais, cujos responsáveis são o ministério e o Governo".



