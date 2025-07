Governo reúne-se hoje com Chega e IL e com PS na 5.ª feira sobre leis da nacionalidade e imigração

A informação foi avançada pelos jornais Observador e Público e confirmada à Lusa por fonte do Governo.

As reuniões vão decorrer no parlamento, com a do Chega agendada para as 17:00 e a da IL para as 18:00, contando, do lado do executivo, com a participação dos ministros da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.

Segundo a mesma fonte, a reunião com o PS irá realizar-se na quinta-feira, ainda sem hora definida.

Na sexta-feira, serão debatidas e votadas na generalidade na Assembleia da República as propostas de lei do Governo de alteração da lei da nacionalidade, do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e o diploma que pretende criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública, chumbada na anterior legislatura.