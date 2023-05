Governo revela plano para reforçar fluidez nos aeroportos

Segundo o MAI, o Plano Verão IATA para 2023, realizado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) com o apoio operacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), visa responder à elevada pressão sobre os sistemas aeroportuários que resulta do elevado afluxo de passageiros nessa época do ano.O MAI refere ainda que este plano, ao promover a desejada fluidez no processamento dos passageiros que entram e saem do País através das fronteiras aéreas, também reforça a capacidade de controlo das fronteiras externas da União Europeia e a segurança do Espaço Schengen.Participam na apresentação do plano, às 16h00, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto.