Governo vai abrir sete novos consulados e cinco são no Brasil

António Cotrim - Lusa

O anúncio foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa no Recife, durante um encontro com a comunidade portuguesa no Estado brasileiro de Pernambuco.



A enviada especial da Antena 1 ao Brasil, Inês Ameixa, registou as palavras do presidente da República, que classifica de especial e diferente a ligação entre os dois países, apesar de erros cometidos no passado.



O presidente da República voou ainda na segunda-feira para Brasília, onde vai ser recebido pelo presidente Lula da Silva, seguindo-se as visitas ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Supremo Tribunal Federal.



O dia fecha com a entrega do Prémio Camões 2024, atribuído à poetisa brasileira Adélia Prado - uma cerimónia à qual já se junta o primeiro-ministro Luís Montenegro.