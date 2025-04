Governo vai analisar o apagão e retirar aprendizagens

O ministro acrescenta que o Executivo vai agora analisar todo o cenário do "apagão" e retirar aprendizagens para melhorar os sistemas nacionais.



Leitão Amaro rejeita ainda a ideia do Governo de que o governo tenha falhado na comunicação com os portugueses no dia de ontem.A garantia do ministro da presidência face às críticas já lançadas pelos responsáveis de diversos partidos à forma como o executivo geriu a crise das últimas horas.O governo reúne-se em conselho de conselho de ministros extraordinário esta terça-feira.