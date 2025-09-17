Governo vai criar a curto prazo urgência regional de obstetrícia na Península de Setúbal

O anúncio foi feito pela ministra da Saúde na Comissão de Saúde, onde explicou que, para que isto aconteça, é preciso negociar com os sindicatos e falar com as ordens dos Médicos e dos Enfermeiros, uma vez que o Governo já tem a legislação pronta.

Na audição, a ministra da Saúde afirmou que, para assegurar a abertura permanente das 39 urgências do país seriam "necessárias mais de um milhão de horas anuais de trabalho médico", cumprindo as dotações estabelecidas (20% de obstetras na equipa) pela Ordem dos Médicos.

Para a Península de Setúbal, e só para ter a funcionar as urgências do Hospital Garcia de Orta, que é o mais diferenciado, e do Hospital de Setúbal seriam necessários mais 30 especialistas.