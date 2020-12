Governo vai criar agência de emprego para pessoas com deficiência

Neste contexto a presidente da Associação Portuguesa de Deficientes deixa algumas recomendações para que esta agência de emprego tenha sucesso.Ana Sezudo defende formação específica para os técnicos que lidam com as pessoas com deficiências que estão à procura de trabalho.A secretária de Estado Ana Sofia Antunes revela que o desemprego de portadores de deficiência aumentou durante esta pandemia e é importante reduzir as diferenças no contexto laboral entre cidadãos com e sem deficiência.São agora perto de 13 mil, os inscritos em centros de emprego.A secretária de Estado adianta que, até março do próximo ano, vai avançar também um programa de investimento de apoio ao trabalho, também direccionado para as empresas que contratem trabalhadores com estas características.