Governo vai indemnizar família de ucraniano que perdeu a vida nas instalações do SEF

A decisão foi anunciada no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira. A decisão surge no dia em que ficou decidida a audição do ministro da Administração Interna no Parlamento na próxima semana no âmbito deste caso e um dia depois da notícia da demissão de Cristina Gatões da direção do SEF.







O cidadão ucraniano foi morto em 12 de março em instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa. A morte de Ihor Homenyuk levou à acusação de três inspetores daquele serviço por homicídio qualificado, cujo julgamento vai começar no próximo ano.





(em atualização)