Foto: Inês Martins - Antena 1

No bairro clandestino das Marinhas do Tejo vivem 15 famílias, em casas autoconstruídas de forma precária e ilegal. Nas últimas semanas, a Câmara de Loures foi adiando o prazo para as demolições com os moradores a dizerem que não tinham para onde ir viver.